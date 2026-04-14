Rakétacsapás érte Dnyiprót

Oroszország rakétacsapást mért a kelet-ukrajnai Dnyipropetrovszk megye székhelyére, Dnyipro városára, az eddigi adatok szerint a támadásban négy ember vesztette életét és 25-en megsebesültek – közölte Olekszandr Hanzsa, a régió kormányzója kedden a Telegramon.

A tisztségviselő kiemelte, hogy a sebesültek közül 21 embert kórházba szállítottak, közülük tízen súlyos állapotban vannak.

A kormányzó korábbi közlése szerint az orosz hadsereg egy többlakásos épületet támadott meg a városban.

MTI

MTI

Kapcsolódó: