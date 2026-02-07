Kárpátaljára tartó drónokról számolt be a légvédelem

Mint arról korábban írtunk, február 6-ról 7-re virradóra hatalmas légitámadást indított az orosz hadsereg Ukrajna energiahálózata ellen. Az ukrán légierő jelentése szerint 447 pilóta nélküli repülőgép és rakéta zúdult az ország területére.

A hajnali órákban Csernyihiv és Ivano-Frankivszk megyék irányából drónok közelítettek Kárpátalja felé. Ökörmező (Mizshirja) és Kőrösmező (Jaszinya) irányába tartó pilóta nélküli repülőgépekről tett jelentést a légvédelem.

Vitalij Glagola ungvári újságíró hivatalos forrásra hivatkozva 8 csapásmérő drón beméréséről számolt be, melyek Kárpátalja felé közelítettek.

A Telegramon közzétett másik bejegyzésében egy videó is látható, mely a Kárpátalja közvetlen közelében található Bukovel síközpontban készült. Az üdülőtelep lakói a leírás szerint drónok zúgására ébredtek.

Ugyanitt azt is megemlíti, hogy egy pilóta nélküli repülőgép belépett Kárpátalja légterébe, majd Ivano-Frankivszk megye irányába kanyarodott el.

