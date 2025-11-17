Rafale vadászgépek vásárlásáról állapodott meg a francia és az ukrán elnök

Volodimir Zelenszkij ukrán és Emmanuel Macron francia elnök általuk „történelminek” nevezett szándéknyilatkozatot írt alá hétfőn Párizsban arról, hogy Ukrajna száz Rafale típusú francia szuperszonikus vadászrepülőgépet vásárol. A bejelentésről az MTI adott hírt.

A francia elnöki hivatal tájékoztatása szerint a megállapodás „tízéves időtávra” szól, s a jövőben lehetséges szerződéseket irányoz elő ukrán fegyverzetbeszerzésre új francia védelmi felszerelésekből: „körülbelül száz Rafale-t, a hozzájuk tartozó fegyverzettel együtt”, valamint más fegyverekből, köztük a fejlesztés alatt álló, új generációs SAMP-T légvédelmi rendszerből, radarrendszerekből és drónokból.

Ez a megállapodás „egy új időtávban helyezkedik el a Kijev nyugati szövetségesei által eddig elrendelt fegyverzetátadásokhoz képest, amelyek célja az ukrán erők segítése volt a 2022 februárjában indult orosz invázió visszaszorításában” – mondta a francia elnök ukrán kollégájával közös sajtótájékoztatóján a francia elnöki hivatalban. Ez az idősáv „az ukrán hadsereg jövőbeli újjáépítésének” ideje, hogy „képes legyen elrettenteni minden újabb behatolást”, amint megszületik a béke vagy a tűzszünet

– tette hozzá.

„Ez egy történelmi megállapodás, és nagyra értékeljük Franciaország támogatását” – fogalmazott Volodimir Zelenszkij.

A drónokkal és irányított bombákkal kapcsolatban Macron „az év végéig és az elkövetkező három évben történő gyártási kötelezettségekről” beszélt. A Rafale-ok esetében hosszabb határidők várhatók a szerződések tárgyalási idejéből, a gyártásból és a pilóták képzéséből adódóan.

A finanszírozás egyelőre nem tisztázott, Franciaország saját költségvetési hozzájárulását és az európai mechanizmusokat is igénybe kívánja venni. A francia elnök egyébként újra felvetette a „közös adósság” lehetőségét, vagyis azt, hogy az Európai Unió „előre látható és stabil pénzügyi támogatást tudjon nyújtani Ukrajnának hosszú távon”.

„Minden készen áll a békéhez. Csak Oroszország nem hajlandó rá” – mondta Macron, elítélve „az energetikai infrastruktúra elleni támadások fokozódását”, ami „további bizonyítéka ennek az agresszivitásnak és cinizmusnak”.

Az ukrán korrupciós botrányra utalva Macron „bizalmát” fejezte ki, hogy Zelenszkij végrehajtja az ukrán EU-csatlakozáshoz szükséges „mélyreható reformokat”, „különösen a jogállamiság, az átláthatóság, a kormányzás és a korrupció elleni küzdelem terén”.

A francia elnök délelőtt a Párizstól délnyugatra található villacoublay-i katonai bázison fogadta ukrán kollégáját, ahol a gyártók bemutatták a francia hadsereg eszközeit a 2022 óta Oroszországgal háborúban álló ország vezetőjének.

Macron ezt követően munkaebéden hivatalában látta vendégül az ukrán elnököt, de még ez előtt közös sajtótájékoztatójukon bejelentették a szándéknyilatkozat aláírását a francia védelmi felszerelések Ukrajna általi beszerzésével kapcsolatos együttműködésről.

Az ukrán elnök már a múlt hónapban aláírt egy szándéknyilatkozatot 100-150 svéd Gripen vadászrepülőgép megvásárlásáról.

Franciaország már szállított Mirage vadászgépeket Kijevnek, de mindeddig nem volt szó arról, hogy Ukrajna a Rafale-t is, a francia harci vadászbombázók zászlóshajóját is megvásárolja.

Az ukrán elnöknek is bemutatott újgenerációs SAMP-T légvédelmi rendszert 2027-től kapják meg az ukránok, és a hagyományos SAMP-T-hez képest, amelynek egy példánya már telepítve van Ukrajnában is, kiterjedtebb rakétabefogó képességekkel rendelkezik.

A villacoublay-i látogatás után Macron és Zelenszkij a Párizstól nyugatra fekvő Valérien-hegyre látogatott az „ukrajnai multinacionális erő” vezérkarához, amelyet Párizs és London azért készít elő, hogy a tűzszüneti megállapodás és Kijevnek nyújtandó „biztonsági garanciák” keretében bevethető legyen.

Az Ukrajna megsegítése érdekében cselekvésre kész országok koalíciója által létrehozott, a francia elnöki hivatal tájékoztatása szerint 35 országot, köztük Ukrajnát is magában foglaló vezérkar már működőképes és a tűzszünet másnapján képes erőt bevetni.

Az Ukrajnának szánt biztonsági garanciák, amelyeket a koalíció hónapok óta dolgoz ki, magukban foglalják a kijevi hadsereg támogatását, valamint szárazföldi, tengeri és légi komponenseket. De megvalósításuk továbbra is egy esetleges tűzszünettől függ.

Délután az Elysée-palotában a két vezető részt vesz egy „francia-ukrán drónfórumon”.

Kijev idén több mint 4,5 milliót tervez bevetni a drónokból, amelyek a fronton az ellenséges felszerelés megsemmisítésének hetven százalékáért felelősek.

Ez az ukrán vezető kilencedik látogatása Franciaországban az Oroszországgal folytatott háború 2022. februári kezdete óta, s éppen akkor történik, amikor országa számára a fronton a helyzet egyre nehezebb, a tél küszöbén.

