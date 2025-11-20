November 20-ára gyásznapot hirdettek Kárpátalján, miután az orosz hadsereg újabb támadást hajtott végre Ukrajna ellen. A ternopili rakétacsapás során egy lakóépület semmisült meg, a legfrissebb adatok szerint több mint százan megsérültek, huszonhatan pedig életüket vesztették.

Miroszlav Bileckij, Kárpátalja kormányzója közölte: csütörtökön Kárpátalja-szerte félárbocra engedik az állami zászlókat. Arra kérik a lakosságot, hogy tartózkodjanak a hangos zenétől és a szórakoztató rendezvényektől.

„Vidékünk együtt gyászol az egész országgal” – fogalmazott a kormányzó.

