Hivatalosan életbe lépett a tűzszünet az ukrajnai fronton

A Kreml csütörtökön jelentette be, hogy a tűzszünet szombaton 16 órakor (közép-európai idő szerint 15 órakor) lép életbe, és vasárnap estig, azaz 32 órán át tart. Volodimir Zelenszkij ezt követően tudatta, hogy Ukrajna elfogadja a Vlagyimir Putyin orosz elnök által javasolt tűzszünetet.

A tűzszünet előtt mindkét fél több támadást is indított.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök figyelmeztetett, hogy hadserege „lépésről lépésre válaszol” a tűzszünet esetleges megsértésére.

A tűzszünetet megelőzően a szemben álló felek összesen 350 hadifoglyot cseréltek ki, mindkét fél 175 foglyot engedett szabadon.

Forrás: hirado.hu

Nyitókép: illusztráció. Forrás: pravda.com

Kapcsolódó: