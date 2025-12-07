Keith Kellogg: 10 méternyire vagyunk a békétől

Az Egyesült Államok elnöki különmegbízottja, Keith Kellogg értékelése szerint közel van az Ukrajna és Oroszország közötti békemegállapodás aláírása. A tárgyalóasztaloknál zajló folyamatokról a Reagan National Defense Forum 2025 nevű rendezvényen beszélt.

Elmondása szerint két kulcsfontosságú kérdés maradt, amelyben eddig nem született megegyezés: a Donyecki terület és a Zaporizzsjai Atomerőmű sorsa. Kellogg azt mondta, a tárgyalások végső és egyben legnehezebb szakaszához értek a felek, és a következő „10 méter” fogja meghatározni a békefolyamat további menetét.

Kellogg december 6-i nyilatkozatának főbb pontjai

Véleménye szerint, ha a Donyecki terület és a Zaporizzsjai Atomerőmű feletti ellenőrzés kérdésében megállapodás születik, megnyílik az út a békemegállapodás megkötése előtt.

Becslése szerint összesen több mint 2 millió ukrán és orosz embert halt meg, amit szörnyű veszteségnek nevezett.

Kellogg hangsúlyozta, a tárgyalások nehézségei ellenére is mielőbb meg kell állítani a vérontást.

Az amerikai diplomata a most zajló háborút történelmi konfliktusokkal hasonlította össze. Emlékeztetett arra, hogy a Szovjetunió 18 ezer katona elvesztése után vonult ki Afganisztánból, míg az Egyesült Államok 58 ezres veszteség árán fejezte be a vietnami háborút. A mostani konfliktus a veszteségek mértékét tekintve véleménye szerint példa nélküli.

Mit javasol az amerikai béketerv?

A november óta tárgyalt, Moszkvával és Kijevvel is egyeztetett amerikai béketerv azt javasolja, hogy Ukrajna mondjon le a Donyecki terület még ukrán készen lévő területéről. Emellett az ukrán fegyveres erők létszámának csökkentését, Zaporizzsja és Herszon megyékben pedig a frontvonal befagyasztását kezdeményezi.

Kellogg a dokumentumot a háború befejezéséhez vezető egyetlen útnak nevezte. Úgy véli, hogy a tervben vázolt intézkedések megalapozzák Ukrajna hosszú távú biztonságát.

