Keith Kellogg: 10 méternyire vagyunk a békétől
Az Egyesült Államok elnöki különmegbízottja, Keith Kellogg értékelése szerint közel van az Ukrajna és Oroszország közötti békemegállapodás aláírása. A tárgyalóasztaloknál zajló folyamatokról a Reagan National Defense Forum 2025 nevű rendezvényen beszélt.
Elmondása szerint két kulcsfontosságú kérdés maradt, amelyben eddig nem született megegyezés: a Donyecki terület és a Zaporizzsjai Atomerőmű sorsa. Kellogg azt mondta, a tárgyalások végső és egyben legnehezebb szakaszához értek a felek, és a következő „10 méter” fogja meghatározni a békefolyamat további menetét.
Kellogg december 6-i nyilatkozatának főbb pontjai
- Véleménye szerint, ha a Donyecki terület és a Zaporizzsjai Atomerőmű feletti ellenőrzés kérdésében megállapodás születik, megnyílik az út a békemegállapodás megkötése előtt.
- Becslése szerint összesen több mint 2 millió ukrán és orosz embert halt meg, amit szörnyű veszteségnek nevezett.
- Kellogg hangsúlyozta, a tárgyalások nehézségei ellenére is mielőbb meg kell állítani a vérontást.
Az amerikai diplomata a most zajló háborút történelmi konfliktusokkal hasonlította össze. Emlékeztetett arra, hogy a Szovjetunió 18 ezer katona elvesztése után vonult ki Afganisztánból, míg az Egyesült Államok 58 ezres veszteség árán fejezte be a vietnami háborút. A mostani konfliktus a veszteségek mértékét tekintve véleménye szerint példa nélküli.
Mit javasol az amerikai béketerv?
A november óta tárgyalt, Moszkvával és Kijevvel is egyeztetett amerikai béketerv azt javasolja, hogy Ukrajna mondjon le a Donyecki terület még ukrán készen lévő területéről. Emellett az ukrán fegyveres erők létszámának csökkentését, Zaporizzsja és Herszon megyékben pedig a frontvonal befagyasztását kezdeményezi.
Kellogg a dokumentumot a háború befejezéséhez vezető egyetlen útnak nevezte. Úgy véli, hogy a tervben vázolt intézkedések megalapozzák Ukrajna hosszú távú biztonságát.
Forrás: thepage.ua
Nyitókép: Getty Images
