Németország jövőre 11,5 milliárd euróval segítené Ukrajnát

A német kormány a tervek szerint 2026-ban több mint 11,5 milliárd eurót különít el Ukrajna védelmi képességeinek erősítésére. Az összeget az ukrán tüzérség, a pilóta nélküli repülőrendszerek és a páncélos hadosztályok bővítésére tervezik fordítani. A német pénzügyi tervekről az OBOZ.UA hírportál számolt be.

A honlap szerint mindez a berlini gazdasági minisztériumnak a Költségvetési Bizottság elé terjesztett dokumentumából derült ki, amely a német sajtóban került nyilvánosságra. A 2026-os költségvetési tervezet Ukrajna katonai támogatásának növelését irányozza elő.

A konkrét kiadások között két Patriot légvédelmi rendszer cseréje is szerepel. A források elosztásáról várhatóan november 13-án, a Bundestag Költségvetési Bizottságának csütörtöki ülésén születik megállapodás.

Kárpátalja.ma

Forrás: OBOZ.UA

Nyitókép: portfolio.hu

Kapcsolódó: