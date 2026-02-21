Németország és szövetségesei PAC–3 rakétákat küldenek Ukrajnába

Több ország is csatlakozott Németország kezdeményezéséhez, és készek újabb PAC–3 típusú rakétákat küldeni Ukrajnába. A lőszer a Patriot légvédelmi rendszer részeként működő korszerű elfogórakéta.

Az elhatározásról Boris Pistorius német védelmi miniszter számolt be az E5-országok tárcavezetőinek krakkói találkozója után.

Berlin öt darab PAC–3 típusú rakétával járul hozzá az ukrán légvédelem erősítéséhez. A napi szintű orosz légitámadások fényében fontos kezdeményezésről van szó.

„A múlt héten Brüsszelben PAC–3 rakéták beszerzésére tettem javaslatot. Németország eddig is sokat adományozott ezekből, és most öt újabb szállítására kötelezte el magát. A megvalósítás folyamatban van, néhány ország már jelezte csatlakozási szándékát. A végső megerősítésre várunk, de nagyon optimista vagyok a tekintetben, hogy hamarosan kiadhatom a parancsot a rakéták indítására”

– fogalmazott Pistorius.

A védelmi miniszter hangsúlyozta, hogy a szállítások amerikai engedélyekhez kötöttek, de Németország igyekszik felgyorsítani a folyamatot.

„A légvédelem továbbra is kritikus fontosságú Ukrajna számára, tekintettel Oroszország terrorjára a polgári lakosság ellen. Putyin továbbra is könyörtelenül pusztítja Ukrajnát minden éjjel, hogy az életet az országban a lehető legelviselhetetlenebbé tegye. Úgy vélem, nevén kell neveznünk a tetteiket. Ez nem csak háború, nem csak egy területszerzés érdekében indított katonai konfliktus. Ez terror. Terror Ukrajna polgári lakossága ellen”

– zárta beszédét Boris Pistorius.

