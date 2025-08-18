Nagyszabású támadás érte Zaporizzsját is: 17 ember megsérült
Mint korábban hírt adtunk róla, megtámadták Harkivot és Odesszát augusztus 18-án.
Ezen kívül Zaporizzsját is nagyszabású támadás érte reggel.
A támadás következtében üzletek és egy buszmegálló gyúlt fel, legalább 17 sérült van.
Ivan Fedorov, a Zaporizzsjai Megyei Katonai Közigazgatási Hivatal vezetője a Telegram csatornáján közölte, hogy egy kisbusz, lakóépületek és a város egyik vállalatának műhelye is megrongálódott.
Egy férfi súlyos égési sérüléseket szenvedett, az orvosok küzdenek az életéért.
A mentési folyamatok jelenleg is zajlanak.