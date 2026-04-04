5 civil halottja van a Nikopol piacát ért orosz támadásnak

Április 4-én, fényes nappal orosz légitámadás érte a Dnyipropetrovszk megyei Nikopol piacát. A robbanás következtében 5 ember meghalt, 19-en megsebesültek.

A hírről Olekszandr Hanzsa, a Dnyipropetrovszk Megyei Katonai Közigazgatás vezetője számolt be. A támadást követően tűz ütött ki, több piaci stand és egy üzlethelyiség is megrongálódott.

„Öt ember meghalt – 3 nő és 2 férfi. Tizenkilencen megsérültek, köztük egy 14 éves lány”

– áll a jelentésben.

A kiskorú sérültet kórházban ápolják, állapota súlyos.

Nikopol polgármestere, Olekszandr Szajuk részvétét fejezte ki az elhunytak hozzátartozóinak. Hangsúlyozta, hogy a veszély nem ért véget, kijevi idő szerint 11:57-kor még tartott az ellenséges dróntámadás.

Az ukrán főügyész irodájának tájékoztatása szerint nyomozás indult az orosz pilóta nélküli repülőgépek nikopoli támadása kapcsán.

„Április 4-én, 9:50 körül az orosz hadsereg pilóta nélküli repülőgépekkel csapást mért egy piacra Nikopol városában. Az előzetes információk szerint öt ember meghalt és 19-en megsérültek. Üzleti helyiségek rongálódtak meg”

– áll a jelentésben.

