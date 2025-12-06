704 rakétát és drónt vetett be az orosz hadsereg Ukrajna ellen

Az ukrán légierő adatai szerint Oroszország az éjszaka folyamán 653 drónt és 51 rakétát indított ukrajnai területek ellen. A légvédelmi erők 615 célpontot semlegesítettek.

Mint korábban írtuk, mára virradóra összehangolt csapást mért az orosz hadsereg Ukrajna létfontosságú infrastruktúrájára. Összesen 704 rakétát és drónt vetettek be.

Az orosz hadsereg 653 Sahed, Gerbera és más típusú pilóta nélküli repülőgépet, valamint 51 rakétát indított az ukrán célpontok ellen. 3 darab H–47M2 Kinzsal hiperszonikus ballisztikus rakétával, 34 darab H-101 Iszkander-K cirkálórakétával és 14 darab Iszkander-M/KN-23 rakétával támadtak.

Délelőttig 615 célpontot lőtt le a légvédelem, 585 drónt, 29 cirkálórakétát és egy ballisztikus rakétát ártalmatlanítottak.

„29 helyszínről jeleztek rakétatalálatokat és 60 drón becsapódásáról érkezett jelentés. Három helyszínen lelőtt eszközök törmelékei hullottak”

– jelentette a légierő.

Az energetikai célpontokat ért károkon kívül Kijev megye vasúthálózata is megrongálódott. Polgári célpontokat is ért támadás.

Összesen 10 megyét értek a katonai csapások, melyek következtében nyolc ember sérült meg.

Kárpátalja.ma

Forrás: DW