A Közel-Keletről szerezné be Zelenszkij a Patriot rendszerek rakétáit

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a kormány tagjaival közös sajtótájékoztatót tartott 2026. március 5-én. A közel-keleti eseményeket kommentálva megjegyezte, hogy Amerika és szövetségesei három nap alatt több mint 800 Patriot légvédelmi rendszerhez való PAC–3 rakétát lőttek ki az iráni támadások elhárítására.

Az államfő szerint ez több, mint amennyi PAC–3-mal Ukrajna valaha is rendelkezett a teljes körű háború évei alatt. A hiány közepette Kijev Katar, az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein és Jordánia képviselőivel tárgyal. Céljuk, hogy drónelhárító tapasztalataik megosztásáért cserébe légvédelmi rakétákat szerezzenek az arab országoktól.

Volodimir Zelenszkij ugyanakkor hozzátette, hogy Ukrajna a technológiai cserét is lehetségesnek tartja: saját gyártású elfogódrónjait ajánlaná fel a PAC–3 rakéták készletének bővítése érdekében. Előbbi fegyvereket Ukrajna – a nemzetközi partnerek hathatós támogatásával – rövid időn belül képes legyártani.

Az elnök szerint egy ilyen megállapodás kettős célt szolgálna. Erősítené az ukrán városok védelmét, illetve harcban bizonyított technológiát szolgáltatna a közel-keleti országoknak az iráni csapásmérő eszközök kivédésére.

Kárpátalja.ma

Forrás: ua.news

Kapcsolódó: