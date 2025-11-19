Spanyolország 817 millió eurós csomaggal támogatja Ukrajnát

Spanyolország 817 millió euró értékű katonai, pénzügyi és humanitárius erőforrásokat egyesítő segélycsomaggal támogatja Ukrajna védelmének megerősítését és az ország újjáépítését – jelentette be Pedro Sánchez miniszterelnök kedden Madridban, miután hivatalában fogadta Volodomir Zelenszkij ukrán elnököt.

A dél-európai ország kormányfője elmondta: 300 millió euró értékben új védelmi felszereléseket biztosítanak Ukrajnának, 100 millió euróval a NATO PURL programjához járulnak hozzá, amely légvédelmi rendszerek gyorsított beszerzését finanszírozza az Egyesült Államokból.

A segélycsomag katonai része tartalmaz továbbá egy 215 millió eurós támogatást is az Európai Bizottság SAFE programján drónellenes rendszerek, kereső és légi megfigyelő radarok gyártásának finanszírozására.

Pedro Sánchez kiemelte:

Spanyolország 200 millió eurós támogatást nyújt a sérült ukrán infrastruktúra helyreállításához, modernizálásához, bővítéséhez, amelybe spanyol vállalatok is bekapcsolódnak olyan ágazatokban, mint az energia, a vízgazdálkodás és a közlekedés.

Hozzátette: az ENSZ-szel közös program keretében Spanyolország 2 millió euróval járul hozzá ahhoz, hogy helyreállítsák a központi fűtést Sammar városában, ezzel 28 ezer embernek nyújtva segítséget.

A spanyol kormányfő megismételte, hogy országa „teljességgel és határozottan” támogatja Ukrajnát az orosz agresszióval szemben, egészen az igazságos és tartós béke eléréséig, és amíg az ország csatlakozhat az Európai Unióhoz.

Az ukrán elnök európai körútja részeként utazott Spanyolországba, ahol a miniszterelnök mellett találkozott VI. Fülöp királlyal, a parlament alsó- és felsőházának elnökeivel, valamint védelmi ipari vállalatok képviselőivel.

A két ország kormányának képviselői egyetértési megállapodást írtak alá az orosz dezinformáció elleni küzdelemről, valamint a turisztikai együttműködések megerősítéséről is.

