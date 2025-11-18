Fontos megállapodások születtek Ukrajna és Spanyolország között

Öt fontos megállapodást írt alá az ukrán és a spanyol fél november 18-án Madridban. A dokumentumok az orosz dezinformáció elleni küzdelmet, a turisztikai kapcsolatok fejlesztését, a gazdasági és pénzügyi együttműködést és a védelmi szektorban folytatott ipari partnerséget érintik – írja a Mi-Ukrajina hírpotál. Volodimir Zlenszkij ezen kívül jelentős katonai támogatásokról is beszámolt.

A memorandumok listája a következő:

Megegyezés az orosz dezinformáció elleni küzdelemről

A megállapodást a spanyol és az ukrán külügyminisztérium kötötte. A dokumentumot Spanyolország nevében José Manuel Álvarez külügyminiszter, Ukrajna nevében pedig Julija Szokolovszka nagykövet írta alá.

Memorandum a turisztikai együttműködésről

Megállapodás született a Spanyol Ipari és Turisztikai Minisztérium és az ukrán Állami Turizmusfejlesztési Ügynökség között. A megegyezést Spanyolország nevében Jordi Hereu ipari és turisztikai miniszter, Ukrajna nevében pedig Julija Szokolovszka nagykövet szentesítette aláírásával.

Szándéknyilatkozat a műszaki és pénzügyi együttműködésről

A dokumentum a két ország közötti műszaki és pénzügyi partnerségi megállapodás feltételeiről rendelkezik. A spanyol fél részéről Carlos Cuerpo gazdasági, kereskedelmi és vállalkozási miniszter, az ukrán fél részéről pedig Julija Szokolovszka írta alá a megállapodást.

Kétoldalú pénzügyi megállapodás a Spanyol Gazdasági Minisztérium és az Ukrán Gazdasági, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Minisztérium között

A dokumentumot Carlos Cuerpo és Julija Szokolovszka írta alá.

Védelmi ipari megállapodás a spanyol Escribano és Tecnova vállalatok, valamint az ukrán Praktika vállalat között

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Facebookon írt bejegyzésében köszönetét fejezte ki Pedro Sánchez miniszterelnöknek. Az államfő kiemelte, hogy a spanyolok a korábbi biztonsági szerződés értelmében évi egymilliárd euróval járulnak hozzá országa támogatásához.

Megállapodás született ezen kívül a következő hozzájárulásokról:

100 millió euróval támogatják az Ukrajna katonai védelmét erősítő, légvédelmi rakétákat is biztosító PURL-programot;

200 millió eurós gazdasági csomag az ukrán energiaszektor támogatására;

több mint 200 millió euró a védelmi képességeket erősítő SAFE-program bővítésére;

300 millió euró értékű védelmi csomag többek közt légvédelmi rakéták beszerzésére.

Volodimir Zelenszkij példaértékűnek nevezte Spanyolország pártfogását.

