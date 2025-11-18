Fontos megállapodások születtek Ukrajna és Spanyolország között
Öt fontos megállapodást írt alá az ukrán és a spanyol fél november 18-án Madridban. A dokumentumok az orosz dezinformáció elleni küzdelmet, a turisztikai kapcsolatok fejlesztését, a gazdasági és pénzügyi együttműködést és a védelmi szektorban folytatott ipari partnerséget érintik – írja a Mi-Ukrajina hírpotál. Volodimir Zlenszkij ezen kívül jelentős katonai támogatásokról is beszámolt.
A memorandumok listája a következő:
- Megegyezés az orosz dezinformáció elleni küzdelemről
A megállapodást a spanyol és az ukrán külügyminisztérium kötötte. A dokumentumot Spanyolország nevében José Manuel Álvarez külügyminiszter, Ukrajna nevében pedig Julija Szokolovszka nagykövet írta alá.
- Memorandum a turisztikai együttműködésről
Megállapodás született a Spanyol Ipari és Turisztikai Minisztérium és az ukrán Állami Turizmusfejlesztési Ügynökség között. A megegyezést Spanyolország nevében Jordi Hereu ipari és turisztikai miniszter, Ukrajna nevében pedig Julija Szokolovszka nagykövet szentesítette aláírásával.
- Szándéknyilatkozat a műszaki és pénzügyi együttműködésről
A dokumentum a két ország közötti műszaki és pénzügyi partnerségi megállapodás feltételeiről rendelkezik. A spanyol fél részéről Carlos Cuerpo gazdasági, kereskedelmi és vállalkozási miniszter, az ukrán fél részéről pedig Julija Szokolovszka írta alá a megállapodást.
- Kétoldalú pénzügyi megállapodás a Spanyol Gazdasági Minisztérium és az Ukrán Gazdasági, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Minisztérium között
A dokumentumot Carlos Cuerpo és Julija Szokolovszka írta alá.
- Védelmi ipari megállapodás a spanyol Escribano és Tecnova vállalatok, valamint az ukrán Praktika vállalat között
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Facebookon írt bejegyzésében köszönetét fejezte ki Pedro Sánchez miniszterelnöknek. Az államfő kiemelte, hogy a spanyolok a korábbi biztonsági szerződés értelmében évi egymilliárd euróval járulnak hozzá országa támogatásához.
Megállapodás született ezen kívül a következő hozzájárulásokról:
- 100 millió euróval támogatják az Ukrajna katonai védelmét erősítő, légvédelmi rakétákat is biztosító PURL-programot;
- 200 millió eurós gazdasági csomag az ukrán energiaszektor támogatására;
- több mint 200 millió euró a védelmi képességeket erősítő SAFE-program bővítésére;
- 300 millió euró értékű védelmi csomag többek közt légvédelmi rakéták beszerzésére.
Volodimir Zelenszkij példaértékűnek nevezte Spanyolország pártfogását.
Forrás: Mi-Ukrajina/Facbook/Volodimir Zelenszkij
