Az ukrajnai háború körüli legfrissebb fejleményeket tekintette át pénteken New Yorkban folytatott találkozóján Steve Witkoff, az amerikai elnök különleges megbízottja és Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője. Az amerikai diplomata a találkozót „produktívnak és konstruktívnak” minősítette.

Az ukrán delegáció Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök vezetésével New Yorkban részt vett az ENSZ Biztonsági Tanácsának sürgősséggel összehívott pénteki ülésén, amelyet az orosz hadsereg csütörtökön végrehajtott drón- és rakétatámadása nyomán tartottak ukrán kérésre.

Az ukrán kormányfő beszámolt a történtekről és az orosz támadást „szándékos terrorcselekménynek” minősítette. Az Európai Unió képviselője, aki megfigyelői státuszban szólt hozzá a vitához, az Oroszországra gyakorolt nyomás fokozását sürgette egy azonnali tűzszünet érdekében.

Oroszország képviselője az ülésen azt hangoztatta, hogy a támadás katonai célpontok ellen irányult. Az orosz diplomata „képmutatásnak” minősítette a Nyugat hozzáállását is, mert szerinte az oroszországi városok ellen végrehajtott ukrán dróntámadások felett viszont szemet huny.

