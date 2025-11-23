Megkezdődött a béketárgyalás Genfben

Svájcban megkezdte tárgyalásait a Volodimir Zelenszkij által kinevezett delegáció. Erről a küldöttség vezetője, Andrij Jermak számolt be a Telegramon.

Első találkozójuk Nagy-Britannia, Franciaország és Németország vezetőinek nemzetbiztonsági tanácsadóival, Jonathan Powell-lel, Emmanuel Bonne-nal és Günter Sautterrel zajlott. Jermak szavai szerint nagyon konstruktív megbeszélésen vannak túl.

„A következő találkozón az amerikai küldöttséggel tárgyalunk”

– áll a bejegyzésében.

Az ukrán fél számos különböző formátumú találkozót tervez a mai napon.

„Továbbra is együttműködünk Ukrajna fenntartható és igazságos békéjének megteremtése érdekében”

– zárta rövid jelentését az Ukrán Elnöki Hivatal vezetője.

A tárgyalások megkezdéséről Volodimir Zelenszkij államfő is beszámolt. Mint írta, örül annak, hogy a diplomáciai csatornák megnyíltak, és konstruktív párbeszédre van lehetőség.

„Az ukrán és az amerikai delegációk, valamint európai partnereink csapatai szoros kapcsolatban állnak, és nagyon remélem, hogy lesz eredmény. Meg kell állítanunk a vérontást, és biztosítanunk kell, hogy a háború ne lángolhasson fel újra”

– fogalmazott az elnök.

Reményei szerint pozitív eredménnyel zárulnak a genfi tárgyalások.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: korábbi fotó/president.gov.ua

Kapcsolódó: