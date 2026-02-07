Energiaügyi Minisztérium: nehéz napok elé nézünk

Ukrajna Energiaügyi Minisztériuma nyilatkozatban értékelte az ország elektromos hálózatának helyzetét. Az Oroszországi Föderáció nagyszabású tüzérségi támadását követően továbbra is rendkívül nehéz helyzet áll fent.

Mint írják, energialétesítményekben keletkeztek károk az ország számos megyéjében. A nagyfeszültségű alállomásokat ért támadások miatt szükségessé vált az atomerőművek tehermentesítése. A legtöbb régióban vészleállások vannak érvényben.

„Minden sérült létesítményben javítási munkálatok folynak. Az energetikai szakemberek mindent megtesznek annak érdekében, hogy a fogyasztók mielőbb áram- és hőszolgáltatáshoz jussanak”

– fogalmaztak.

Az elektromos hálózat állapota kritikus, az éjszakai támadás miatt bekövetkezett áramkimaradás jelentős hiányt okozott a rendszerben. Ennek pótlása bonyolult feladat, ezért nehéz napok elé nézünk.

A Kijevben élők mindössze 1,5-2 órás idősávokban kapnak áramot.

Az ágazat szakemberei mindent megtesznek a hálózat terhelésének egyensúlyba hozása érdekében. Ezzel együtt további melegedőket és megtörhetetlenségi pontokat hoznak létre a lakosok számára.

