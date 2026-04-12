Ukrajna a húsvéti tűzszünet megsértésével vádolja Oroszországot

Ukrajna az ortodox húsvét alkalmából meghirdetett tűzszünet megsértésével vádolja Oroszországot.

Az ukrán vezérkar összesítése szerint az orosz fél csaknem 2300 alkalommal sértette meg a tűzszünetet a hatályba lépése óta. Vasárnap reggel 7 óráig a tűzszünet 2299 orosz megsértését regisztrálták – áll a vezérkar Facebook-oldalán.

Az ukrán katonai vezetés szerint egyebek között 28 közvetlen orosz támadás és 479 bombatámadás történt, ezen felül hozzávetőleg 1792 alkalommal támadtak különböző típusú drónokkal is, ugyanakkor rakétákkal, irányított légibombákkal és Sahíd típusú kamikazedrónokkal történt támadásokról nem érkeztek jelentések.

Oroszország szintén a tűzszünet megsértését vetette Ukrajna szemére. A védelmi minisztérium szerint az ukrán fél április 11-én 16 óra és április 12-én 8 óra között összesen 1971 alkalommal sértette meg a fegyvernyugvást.

A tűzszünet április 11-én moszkvai idő szerint 16 órától vasárnap végéig tart.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az ortodox húsvét alkalmából közzétett üzenetében az ukránok bátorságát és kitartását méltatta az ötödik éve tartó háborúban. Mint mondta, Ukrajna éppen most vészelte át története legsúlyosabb telét, tekintettel az ország energetikai rendszerére mért pusztító orosz csapásokra.

Az ukrán vezető a kijevi Szent Szófia-székesegyházban tartott beszédében azt hangoztatta, hogy „nemcsak a mennyei hatalmakba fektetjük bizalmunkat, hanem a biztonsági és védelmi erőinkbe is”. Hozzátette: az ország bízik fegyverei pontosságában.

Forrás: hirado.hu

Nyitókép: illusztráció, MTI/EPA/Jakiv Liasenko

