Vészhelyzeti áramszünetet vezettek be öt ukrán megyében

Rendkívüli, úgynevezett vészhelyzeti áramszünetet vezetett be az Ukrenerho öt ukrán megyében december 5-én. A kényszerű korlátozások Harkiv, Szumi, Poltava, Zaporizzsja, Dnyipropetrovszk megyét, valamint Kirovohrad megye egy részét érintik – közölte a nemzeti energiaszolgáltató a Telegram csatornáján.

A tájékoztatás szerint a korábban közzétett ütemezett lekapcsolási tervek ideiglenesen nem érvényesek ezekben a régiókban. Az Ukrenerho hangsúlyozta, hogy a rendkívüli megszakításokat azonnal megszüntetik, amint stabilizálódik az ország villamosenergia-rendszere.

A vállalat közlése szerint az intézkedés oka az, hogy az orosz hadsereg éjszaka több energetikai létesítményt támadott.

Korábban az energetikai minisztérium arról számolt be, hogy a támadások miatt a vinnicjai, a dnyipropetrovszki, a donyecki és az odesszai fogyasztók maradtak áram nélkül, és a helyreállítási munkálatok folyamatban vannak.

Kárpátalja.ma