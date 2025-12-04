Az újabb amerikai tárgyalások céljáról beszélt Zelenszkij
Volodimir Zelenszkij ukrán államfő ismét videóüzenetben beszélt a békemegállapodást előkészítő tárgyalások jelenlegi állásáról és Ukrajna álláspontjáról. Elmondása szerint az egyeztetések ma, december 4-én folytatódtak Amerikában.
Az elnök megfogalmazta az ukrán küldöttség legfontosabb célját:
„A mi feladatunk most az, hogy teljes körű tájékoztatást szerezzünk arról, hogy mi hangzott el Oroszországban, milyen új ürügyet talált Putyin, amivel elhúzhatja a háborút, és nyomást gyakorolhat Ukrajnára, ránk, a függetlenségünkre. Ukrajna az események alakulása tekintetében bármely eshetőségre készen áll.”
Az államfő ismételten hangsúlyozta, hogy Ukrajna kész a lehető legkonstruktívabb együttműködésre minden partnerével a tartós béke elérése érdekében.
„Csak a tartós béke jelent valódi biztonságot, és tisztában vagyunk vele, hogy ehhez most és a jövőben is szükség lesz partnereink támogatására”
– mondta Zelenszkij.
