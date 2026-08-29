Alapélelmiszerek Kárpátalján: ennyit fizetünk értük augusztusban

Nemrég tette közzé a Kárpátaljai Közvélemény-kutató Központ az augusztusi Bogrács-index eredményeit. A felmérés alapján augusztusban az előző hónapokhoz képest csökkent az alapélelmiszerek ára.

Az index alapján a nyár utolsó hónapján egy öttagú család számára 845 hrivnyába kerül egy adag bográcsgulyás elkészítése, ami a júliusi adatokhoz képest 1,1 százalékos árcsökkenést jelent. Egy hónappal korábban 855 hrivnyát, júniusban pedig 905 hrivnyát kellett ugyanezért Kárpátalján.

A csúcspont tavasszal volt

A Bogrács-index alapján májusban 975 hrivnyába, áprilisban pedig ennél is többe, csaknem ezer hrivnyába került a bográcsgulyához szükséges alapélelmiszer.

A Bogrács-indexről

A felmérés a Kárpátaljai Közvélemény-kutató Központ havi kutatása. Nevét a térség egyik legnépszerűbb ételéről kapta. Mivel ez az egyik legelterjedtebb helyi étel, hozzávalói pedig a kárpátaljai konyha alapjait képezik ­– liszt, hús, zöldség, víz és fűszerek –, ezért az egyik legpontosabb mérésnek tekinthető a térségben. A kutatók azáltal mérik a megyében történő havi gazdasági változásokat, hogy mennyibe kerül egy öttagú család számára elkészíteni fejenként egy adag bográcsgulyást.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: 24 Kanal

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