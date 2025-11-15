Donald Tusk: „a korrupciós botrányok megnehezítik Ukrajna támogatását”

Donald Tusk lengyel miniszterelnök reagált az ukrán energiaszektorban kirobbant nagy horderejű korrupciós botrányra. Véleménye szerint az államhatalom legfelsőbb köreiben zajló korrupciós botrány megnehezíti a nemzetközi partnerek meggyőzését a Kijevvel való szolidaritás szükségességéről. A hírről az UNIAN számolt be a Polsat News cikke nyomán.

Tusk elmondta: Volodimir Zelenszkijt figyelmeztette rá, hogy Oroszország propagandatámadásokra fogja felhasználni az ukrajnai korrupciós botrányokat.

„Elnökségének kezdetén – még mielőtt bárki gondolta volna, hogy ez a háború kitör –figyelmeztettem Zelenszkij elnököt, hogy az orosz és oroszbarát pártok egyik kulcsfontosságú narratívája Európában az, hogy Ukrajna korrupt ország”

– mondta Tusk.

Az Oroszországi Föderáció ezt a narratívát évek óta terjeszti, és a nemzetközi bizalom aláásására használja fel. Tusk szerint általános európai tévhit, hogy Ukrajnában magasabb a korrupció szintje, mint Oroszországban.

„Az ukránbarát lelkesedés ma sokkal visszafogottabb Lengyelországban és a nagyvilágban. Az emberek belefáradtak a háborúba, a költségekbe, és nem olyan könnyű Ukrajna támogatását előmozdítani”

– tette hozzá.

A lengyel miniszterelnök hangsúlyozta, hogy országa továbbra is támogatni fogja Ukrajnát, de a nemzetközi partnerek meggyőzése ugyanerről nehéz az ukrán hatalmi köröket érintő korrupciós botrány miatt.

