Donald Tusk: „a korrupciós botrányok megnehezítik Ukrajna támogatását”

Marcsák Gergely Gazdaság

Donald Tusk lengyel miniszterelnök reagált az ukrán energiaszektorban kirobbant nagy horderejű korrupciós botrányra. Véleménye szerint az államhatalom legfelsőbb köreiben zajló korrupciós botrány megnehezíti a nemzetközi partnerek meggyőzését a Kijevvel való szolidaritás szükségességéről. A hírről az UNIAN számolt be a Polsat News cikke nyomán.

Tusk elmondta: Volodimir Zelenszkijt figyelmeztette rá, hogy Oroszország propagandatámadásokra fogja felhasználni az ukrajnai korrupciós botrányokat.

„Elnökségének kezdetén – még mielőtt bárki gondolta volna, hogy ez a háború kitör –figyelmeztettem Zelenszkij elnököt, hogy az orosz és oroszbarát pártok egyik kulcsfontosságú narratívája Európában az, hogy Ukrajna korrupt ország”

– mondta Tusk.

Az Oroszországi Föderáció ezt a narratívát évek óta terjeszti, és a nemzetközi bizalom aláásására használja fel. Tusk szerint általános európai tévhit, hogy Ukrajnában magasabb a korrupció szintje, mint Oroszországban.

„Az ukránbarát lelkesedés ma sokkal visszafogottabb Lengyelországban és a nagyvilágban. Az emberek belefáradtak a háborúba, a költségekbe, és nem olyan könnyű Ukrajna támogatását előmozdítani”

– tette hozzá.

A lengyel miniszterelnök hangsúlyozta, hogy országa továbbra is támogatni fogja Ukrajnát, de a nemzetközi partnerek meggyőzése ugyanerről nehéz az ukrán hatalmi köröket érintő korrupciós botrány miatt.

Kárpátalja.ma

Forrás: UNIAN

Nyitókép: Ukrán Elnöki Hivatal

Kapcsolódó:

Szviridenko: minden állami vállalatot ellenőriznek Ukrajnában
Benyújtotta lemondását az ukrán energetikai miniszter