Donald Tusk lengyel miniszterelnök reagált az ukrán energiaszektorban kirobbant nagy horderejű korrupciós botrányra. Véleménye szerint az államhatalom legfelsőbb köreiben zajló korrupciós botrány megnehezíti a nemzetközi partnerek meggyőzését a Kijevvel való szolidaritás szükségességéről. A hírről az UNIAN számolt be a Polsat News cikke nyomán.
Tusk elmondta: Volodimir Zelenszkijt figyelmeztette rá, hogy Oroszország propagandatámadásokra fogja felhasználni az ukrajnai korrupciós botrányokat.
„Elnökségének kezdetén – még mielőtt bárki gondolta volna, hogy ez a háború kitör –figyelmeztettem Zelenszkij elnököt, hogy az orosz és oroszbarát pártok egyik kulcsfontosságú narratívája Európában az, hogy Ukrajna korrupt ország”
– mondta Tusk.
Az Oroszországi Föderáció ezt a narratívát évek óta terjeszti, és a nemzetközi bizalom aláásására használja fel. Tusk szerint általános európai tévhit, hogy Ukrajnában magasabb a korrupció szintje, mint Oroszországban.
„Az ukránbarát lelkesedés ma sokkal visszafogottabb Lengyelországban és a nagyvilágban. Az emberek belefáradtak a háborúba, a költségekbe, és nem olyan könnyű Ukrajna támogatását előmozdítani”
– tette hozzá.
A lengyel miniszterelnök hangsúlyozta, hogy országa továbbra is támogatni fogja Ukrajnát, de a nemzetközi partnerek meggyőzése ugyanerről nehéz az ukrán hatalmi köröket érintő korrupciós botrány miatt.
