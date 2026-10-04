Több mint 1,3 milliárd eurós német támogatási csomagról született megállapodás

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közlése szerint eredményes tárgyalást folytatott Friedrich Merz német kancellárral. A megbeszélés eredményeként Ukrajna több mint 1,3 milliárd euró értékű támogatási csomagot kap, amely fegyverszállításokat és az ország energetikai rendszerének téli felkészítését is magában foglalja.

Zelenszkij kiemelte, hogy a tárgyalásokon külön figyelmet fordítottak a légvédelem megerősítésére, amely az ukrán elnök szerint jelenleg kulcsfontosságú.

A felek összesen 15 megállapodást és dokumentumot írtak alá. Ezek többsége a biztonsági együttműködéshez, a fegyvergyártáshoz és -beszerzéshez, az ukrán megrendelésekhez a német hadiiparban, valamint közös ukrajnai projektekhez kapcsolódik. A megállapodások összértéke meghaladja a 8,5 milliárd eurót.

Külön megállapodás született a drónok elleni közös fellépés lehetőségeinek bővítéséről is – közölte Zelenszkij.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: képernyőfotó, Facebook/Volodimir Zelenszkij

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