Több mint 1,3 milliárd eurós német támogatási csomagról született megállapodás
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közlése szerint eredményes tárgyalást folytatott Friedrich Merz német kancellárral. A megbeszélés eredményeként Ukrajna több mint 1,3 milliárd euró értékű támogatási csomagot kap, amely fegyverszállításokat és az ország energetikai rendszerének téli felkészítését is magában foglalja.
Zelenszkij kiemelte, hogy a tárgyalásokon külön figyelmet fordítottak a légvédelem megerősítésére, amely az ukrán elnök szerint jelenleg kulcsfontosságú.
A felek összesen 15 megállapodást és dokumentumot írtak alá. Ezek többsége a biztonsági együttműködéshez, a fegyvergyártáshoz és -beszerzéshez, az ukrán megrendelésekhez a német hadiiparban, valamint közös ukrajnai projektekhez kapcsolódik. A megállapodások összértéke meghaladja a 8,5 milliárd eurót.
Külön megállapodás született a drónok elleni közös fellépés lehetőségeinek bővítéséről is – közölte Zelenszkij.
Nyitókép: képernyőfotó, Facebook/Volodimir Zelenszkij
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