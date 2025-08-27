Jelentős bérkülönbség: a tisztviselők jóval az ukrán átlag felett keresnek

A tisztviselők fizetése jelentősen meghaladja az ukrán átlagot.

A Pénzügyminisztérium adatai szerint 2025 júliusában Ukrajna központi állami szerveiben az átlagfizetés 62 600 hrivnya volt, ami 7%-kal magasabb a tavaly júliusi 58 500 hrivnyához képest. Júliusban összesen 22 246 fő kapott bért ezekben az intézményekben.

A legmagasabb átlagfizetést az Energia- és Közműszabályozási Nemzeti Bizottságnál rögzítették, ahol egy alkalmazott átlagosan 102 800 hrivnyát keresett, és 517 főt foglalkoztatnak. Második helyen a Nemzeti Korrupciómegelőzési Ügynökség áll 95 800 hrivnyával (367 dolgozó), míg a Monopóliumellenes Bizottságnál az átlagbér 92 700 hrivnya (265 fő).

Az Ukrán Legfelsőbb Tanács hivatalainál az átlagkereset 87 200 hrivnya (843 fő), a Digitális Transzformáció Minisztériumában 82 800 hrivnya (217 dolgozó), a Minisztertanács Titkárságán pedig 81 600 hrivnya (708 tisztviselő).

Az osztályvezetők átlagosan 139 200 hrivnyát keresnek. A legmagasabb fizetéseket a következő intézmények vezetői kapják:

Nemzeti Korrupciómegelőzési Ügynökség: 337 000 hrivnya (5 vezető),

Számviteli Kamara: 264 800 hrivnya (6 vezető),

Központi Választási Bizottság: 226 800 hrivnya (18 vezető),

Gazdasági, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Minisztérium: 219 100 hrivnya (9 vezető),

Legfelsőbb Tanács Szervezeti Osztálya: 204 200 hrivnya (5 vezető),

Közösségi és Területfejlesztési Minisztérium: 200 500 hrivnya (10 vezető).

Kárpátalja.ma