Szélerőműveket telepítenek a Pokolbércre
Tizenkét képviselő támogatásával engedélyt adtak arra, hogy a munkácsi járási Szarvasházánál (Zsdenyijevo), a Beszkidekben szélerőműveket telepítsenek – olvasható a szarvasházai tanács döntésében.
A tervek szerint 216 hektáron 30 darab, 150 méter magas szélerőművel fogják a Pokolbérc (Pikuj) gerincét beépíteni.
Anya Szemenyuk újságírónő Facebook-oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy ezen a területen túraösvények vannak. Kiemelte: ez a Kárpátok fontos része, amelyet most kiszolgáltatnak a gépeknek.
Korábban a Save Pikuj civil szervezet nyilvánosan kérte a döntéshozókat, hogy ne tegyék tönkre a Kárpátokat szélerőművekkel.
A Kárpátokba való szélerőművek telepítése nagy felháborodást keltettek az utóbbi években, a témával hírportálunk is többször foglalkozott.
Nyitókép: Save Pikuj
