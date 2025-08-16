Szélerőműveket telepítenek a Pokolbércre

Tizenkét képviselő támogatásával engedélyt adtak arra, hogy a munkácsi járási Szarvasházánál (Zsdenyijevo), a Beszkidekben szélerőműveket telepítsenek – olvasható a szarvasházai tanács döntésében.

A tervek szerint 216 hektáron 30 darab, 150 méter magas szélerőművel fogják a Pokolbérc (Pikuj) gerincét beépíteni.

Anya Szemenyuk újságírónő Facebook-oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy ezen a területen túraösvények vannak. Kiemelte: ez a Kárpátok fontos része, amelyet most kiszolgáltatnak a gépeknek.

Korábban a Save Pikuj civil szervezet nyilvánosan kérte a döntéshozókat, hogy ne tegyék tönkre a Kárpátokat szélerőművekkel.

A Kárpátokba való szélerőművek telepítése nagy felháborodást keltettek az utóbbi években, a témával hírportálunk is többször foglalkozott.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: Save Pikuj

