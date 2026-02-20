Márciustól kivonják a forgalomból az 1, 2, 5 és 10 hrivnyás bankjegyeket

Az Ukrán Nemzeti Bank bejelentése szerint 2026. március 2-tól kivonják a forgalomból a 2003 és 2007 között nyomtatott 1, 2, 5 és 10 hrivnyás bankjegyeket. A pénzt a bankok azonos címletű érmékre cserélik.

Az említett bankjegyek március 2-tól már nem használhatók készpénzes fizetésre. A kereskedelmi láncok, vállalkozások és pénzintézetek nem fogadják el őket fizetéskor vagy tranzakciók lebonyolítására.

A Nemzeti Bank ugyanakkor mindenkit megnyugtat: az értéküket vesztett bankjegyek ingyenes becserélésére bőven lesz lehetőség. Címletüknek megfelelő fém pénzérméket kaphatunk helyettük.

Az 1, 2, 5 és 10 hrivnyás bankjegyek a forgalomból való kivonásuk dátumától számított egy éven belül – 2027. február 26-ig – becserélhetők az ország összes bankfiókjában.

Ezt követően három évig – vagyis 2029. február 28-ig – továbbra is becserélhető lesz a következő bankok fiókjaiban: Oscsadbank, Privat Bank, Raiffeisen Bank és PUMB pénzintézet.

Az Ukrán Nemzeti Bank egyelőre határozatlan ideig cseréli be a forgalomból kivont pénzeket.

Miért van szükség a pénzcserére?

A szakértők azzal indokolják a 1, 2, 5 és 10 hrivnyás bankjegyek cseréjét, hogy ezek a fizetőeszközök már alig találhatók meg a kiskereskedelmi pénzforgalomban. Ráadásul a bankjegyek mostanra már elhasználódtak, tervezett forgalmi idejük az érmék 20-25 évével szemben csupán 2,5 év.

Az Ukrán Nemzeti Bank felhívja a figyelmet, hogy az érmék előállítása, szállítása és forgalomba helyezése kisebb költséget jelent az államnak, illetve azok mindennapi használata praktikusabb a polgárok számára.

Kárpátalja.ma

Kapcsolódó: