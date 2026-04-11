A kontinensek képviselői békefényt gyújtanak meg a ma esti imavirrasztáson

Afrika, Amerika, Európa és Óceánia hívei Szent Ferenc békelámpása lángjával gyújtanak fényt azon az imavirrasztáson, amelyet XIV. Leó pápa vezet a Szent Péter-bazilikában szombaton hat órától.

A mindenki előtt nyitott imavirrasztáson a kontinensek képviselői egy-egy gyertyát gyújtanak meg az Assisi városában őrzött békelámpás lángjával.

Arról az örökmécsesről van szó, amelyet a Szent Ferencről elnevezett bazilika altemplomában, a szent sírjánál őriznek, és amely a béke, a remény és a párbeszéd jelképeként ismert. Az örökmécses lángját tápláló olajat az olaszországi városok adományozzák.

XIV. Leó pápa húsvét vasárnapi beszédében jelentette be, hogy április 11-re imavirrasztást hirdet a békéért. Az egyházfő hangoztatta, hogy az erő, amely Krisztus feltámadását előidézte, erőszakmentes. „Akinek fegyver van a kezében, tegye le! Akinek hatalma van háborúkat kirobbantani, a békét válassza!„

– hangoztatta a pápa.

XIV. Leó a szerdai általános audiencián a békevirrasztáshoz való csatlakozásra szólította fel a híveket. A bagdadi kaldeus egyház küldöttségét fogadva pénteken, hangoztatta, hogy „Isten egyetlen konfliktusra sem adja áldását„.

Az egyházfő hozzátette, hogy aki Krisztust követi, soha nem áll annak oldalára, aki „tegnap kardot ragadott, és ma bombákat hajít„.

Giuseppe Baturi, az olasz püspöki kar (Cei) főtitkára, a szardíniai Cagliari érseke, bejelentette, hogy az ország templomai csatlakoznak a pápa békefelhívásához, és virrasztást tartanak a Szent Péter-bazilikával egy időben.

Az ukránok is együtt imádkoznak a szentatyával, és virrasztanak a békéért – nyilatkozta a vatikáni médiának Szvjatoszlav Sevcsuk kijevi görögkatolikus érsek, arra emlékeztetve, hogy Ukrajnában ez lesz húsvét vasárnapja.

Forrás: MTI