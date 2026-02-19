A megtérés közösségi útjára hív a nagyböjt kezdetén XIV. Leó pápa

Február 18-án, hamvazószerdán – a nagyböjt kezdetének napján – XIV. Leó pápa az Aventinus-dombon álló Sant’Anselmo-templomban vezetett közös imádságot, amelyet bűnbánati körmenet követett a Santa Sabina-bazilikához. A menetben bíborosok, érsekek, püspökök, a bencés és domonkos közösségek tagjai, valamint hívők vettek részt. A bazilikában a Szentatya mutatta be az eucharisztikus ünneplést, a hamu megáldásának és a hamvazásnak a szertartásával. A Magyar Kurír és Tőzsér Endre SP fordítása nyomán a Szentatya beszédéből részleteket közlünk.

Közösségben megélt megtérés

Homíliája elején a pápa arra emlékeztetett, hogy minden liturgikus időszak kezdetén „új örömmel fedezzük fel annak kegyelmét, hogy Egyház, Isten igéjének hallgatására egybehívott közösség vagyunk”.

Joel próféta szavait idézve hangsúlyozta

a megtérés személyes és közösségi dimenzióját: „Gyűjtsétek egybe népemet, szent közösséggé legyen!” (Jo 2,16).

A próféta felszólítása mindenkit érint – a leggyengébbeket éppúgy, mint a papokat, akiknek könyörögniük kell:

„Könyörülj, Uram, könyörülj népeden!” (Jo 2,17).

A nagyböjt ma is kiemelten közösségi időszak, amikor nem elszigetelten, hanem együtt indulunk a megtérés útján.

A bűn felismerése mint prófétai tanúságtétel

XIV. Leó rámutatott: az Egyház akkor hiteles, ha képes beismerni saját bűneit. A rossz nem csupán külső ellenségek műve, hanem „a szívünk érintett benne”.

A bűn személyes, ugyanakkor valós és virtuális közegeinkben, sőt gazdasági, kulturális, politikai és vallási „bűnstruktúrákban” is testet ölt.

Az élő Istenhez fordulás a szabadság vállalását jelenti, egyfajta exodust, amelyben nem maradunk „bénultak, merevek”, hanem elindulunk a változás útján.

A pápa felteszi a kérdést: „Milyen ritkán látunk olyan felnőtteket, akik szembenéznek önmagukkal és megtérnek?”

A megtérés ezért alternatívát kínál egy tehetetlennek tűnő, „lángoló világban”.

A fiatalok érzékenysége és a missziós távlat

A Szentatya kiemelte, hogy sok fiatal – még szekularizált környezetben is – különös erővel érzi hamvazószerda hívását. Ők világosan látják, hogy lehet igazabban élni, és felelősség terhel bennünket mindazért, ami az Egyházban és a világban nincs rendben.

Szent Pál szavait idézve sürget: „Nézzétek, most van itt az alkalmas idő! Most van itt az üdvösség napja!” (2Kor 6,2).

A nagyböjt misszionáriusi jelentőséggel bír: a belső megújulás hitelesebbé teszi az evangélium hirdetését, hogy ne hangozhasson a gúnyos kérdés: „Hol van hát Istenetek?” (Joel 2,17).

A „bűnbánati pedagógia” időszerűsége

A pápa felidézte VI. Pál 1966-os hamvazószerdai gesztusát, amikor nyilvánosan végezte el a hamvazás szertartását.

Az akkori egyházfő „szigorú és megrendítő bűnbánati szertartásnak” nevezte ezt, amely „realista pedagógia”, s „szigorú felhívás az igazságra”.

Két jelenséget emelt ki: az önáltatás képességét és azt az „alapvető pesszimizmust”, amely az élet hiábavalóságát hirdeti – „az emberi szellemnek ez az önkifejeződése a hamu apológiája”. XIV. Leó szerint e szavak prófétai módon világítanak rá korunk valóságára.

A hamu és a feltámadás tanúsága

A ránk hintett hamu emlékeztet a „lángoló világ” valóságára: háború sújtotta városokra, a nemzetközi jog és az igazságosság romjaira, ökoszisztémák pusztulására, a szent iránti érzék elhalványulására. A történelem és lelkiismeretünk kérdése így hangzik: „Hol van hát Istenetek?”

A válasz a megtérésben rejlik.

„Bűneink felismerése, hogy megtérjünk, már a feltámadás előjele”

– fogalmazott a pápa. A nagyböjt a húsvéti szent háromnap felé vezet, az átmenetre a halálból az életre. A vértanúk – régen és ma – e húsvéti úton ragyognak példaként.

A római nagyböjti stációk hagyománya zarándoklatra és megállásra hív: a tanúságtételek nyomába eredve fedezhetjük fel az elvetett magvakból sarjadó életet. Az evangélium arra tanít, hogy ne a látszatot keressük, hanem azt szolgáljuk, ami csendben növekszik.

A böjt, az imádság és a szeretet belső összhangja az élet Istenéhez vezet.

„Felé irányítsuk – mértékletesen és örömmel – egész valónkat, egész szívünket!”

– zárta homíliáját XIV. Leó pápa.

