A június 30-ai áramszünetek ütemterve
Mint korábban írtuk, a szokatlan hőség és az energetikai rendszer túlterheltsége miatt június 30-án fogyasztáskorlátozásokat vezetnek be Ukrajna összes megyéjében. A Zakarpattyaoblenerho megyei áramszolgáltató ennek nyomán közölte a keddi áramkimaradások ütemtervét.
A tervezett 1,5-2 órás áramszünetek négy alvonalat érintenek.
Az ütemterveket az Ukrenerho állami áramszolgáltató diszpécserének utasítására alkalmazzák.
Az áramkimaradásokkal kapcsolatos tájékoztatás a Zakarpattyaoblenerho honlapján is elérhető.
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