A június 30-ai áramszünetek ütemterve

Mint korábban írtuk, a szokatlan hőség és az energetikai rendszer túlterheltsége miatt június 30-án fogyasztáskorlátozásokat vezetnek be Ukrajna összes megyéjében. A Zakarpattyaoblenerho megyei áramszolgáltató ennek nyomán a keddi áramkimaradások ütemtervét.

A tervezett 1,5-2 órás áramszünetek négy alvonalat érintenek.

Az ütemterveket az Ukrenerho állami áramszolgáltató diszpécserének utasítására alkalmazzák.

Az áramkimaradásokkal kapcsolatos tájékoztatás a Zakarpattyaoblenerho honlapján is elérhető.

Kárpátalja.ma

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