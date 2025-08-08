Babják Zoltánnal is találkozott Hankó Balázs

Mint korábban hírt adtunk róla, augusztus 8-án Hankó Balázs, Magyarország kulturális és innovációs minisztere, valamint Varga-Bajusz Veronika, a felsőoktatásért felelős államtitkára Beregszászba látogatott.

Mindketten részt vettek a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség és a Géniusz Jótékonysági Alapítvány nyári tehetséggondozó táborainak záróünnepségén.

Ezt követően Babják Zoltánnal, a Beregszászi kistérség vezetőjével találkoztak.

Beszélgetésükhöz csatlakozott Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzuljai, Vida László és Buczkó István, illetve Simon Gellért kulturális miniszteri kabinetfőnök.

Megvitatták a kistérség aktuális helyzetét, különös tekintettel az oktatási intézményekre. Jelentős figyelmet szenteltek az oktatás és a kultúra területén való együttműködés kérdéseinek, amelyek kulcsfontosságúak a közösség fenntartható fejlődése szempontjából.

Külön kitértek az oktatási intézmények alternatív fűtési forrásokra való átállásának témájára. Ez egy stratégiai lépés, amely a jövőben csökkenteni fogja a helyi költségvetés terheit.

Babják Zoltán hangsúlyozta, hogy a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola stratégiai partnere a kistérségnek, és mint költségvetést meghatározó intézmény, fontos szerepet játszik pénzügyi stabilitás biztosításában. Megköszönte a konstruktív javaslatokat és a további lépések irányába mutató közös terveket.

Kárpátalja.ma