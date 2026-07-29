A viharkárok utáni áramhelyzetről tájékoztatott Babják Zoltán

A július 27-i vihar okozta károk helyreállítása továbbra is zajlik Beregszászban és a Beregszászi kistérség több településén – közölte Babják Zoltán polgármester.

A tájékoztatás szerint szerda délután Beregszászban, valamint Benében, Jánosiban, Váriban, Mezőgecsében és Nagybaktán részleges áramszünet volt, míg Oroszi, Csonkapapi és Csetfalva továbbra is teljes egészében áram nélkül maradt. A városvezető hozzátette: Beregszász egyes utcáiban és városrészeiben is több napja szünetel az áramszolgáltatás.

A polgármester hangsúlyozta, hogy a visszatérő áramszüneteket a vihar által megrongált nagyfeszültségű vezetékek helyreállítása okozza. Az áramszolgáltató szakemberei jelenleg a sérült hálózati elemek cseréjén dolgoznak, a munkálatok biztonságos elvégzése érdekében pedig időnként ismét le kell kapcsolni az áramot.

Babják Zoltán kiemelte, hogy az önkormányzat folyamatos kapcsolatban áll az áramszolgáltatóval, és rendszeresen tájékozódik a helyreállítás előrehaladásáról. A lakosság türelmét és megértését kérte, egyúttal biztosította az érintetteket arról, hogy minden bejelentést figyelemmel kísérnek.

Kárpátalja.ma

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