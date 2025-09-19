Előzetes letartóztatásba került egy kárpátaljai férfi, akit fia meggyilkolásával gyanúsítanak

A Técsői Járási Ügyészség vezetőjének indítványára a járásbíróság vizsgálóbírója előzetes letartóztatásba helyezett egy 63 éves királymezői (Uszty-Csorna) férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy szándékosan megölte saját fiát.

A nyomozás adatai szerint apa és fia között családi vita alakult ki, amely során az erősen ittas állapotban lévő férfi konyhakést ragadott, és legalább kilencszer megszúrta 40 éves fiát. A sértett a helyszínen életét vesztette.

A rendőrök még aznap őrizetbe vették a férfit.

Jelenleg a gyanúsított előzetes letartóztatásban van a Kárpátaljai Büntetés-végrehajtási Intézetben (№9). Az ügyben a Técsői Rendőrkapitányság nyomozói folytatják a vizsgálatot a járási ügyészség felügyelete mellett.

