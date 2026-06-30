Elfogták a nagyberegi gyilkosság gyanúsítottját

A rendőrség őrizetbe vett egy 46 éves nagyberegi férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy fejszével megölte 27 éves ismerősét, majd csaknem egy napig bujkált a hatóságok elől.

Az áldozat haláláról kedd este értesítették a rendőröket a mentők, miután a helyszínen megállapították a férfi halálát. A holttest vizsgálata során egyértelművé vált, hogy erőszakos bűncselekmény történt.

A nyomozás szerint a két férfi együtt italozott a gyanúsított otthonában, ahol szóváltás alakult ki közöttük. A vita során a házigazda fejszével fejbe ütötte vendégét, aki a helyszínen életét vesztette.

A feltételezett elkövető a bűncselekmény után elmenekült, és közel egy napig rejtőzködött.

A rendőrök végül délután egy erdős területen fogták el.

A férfi ellen szándékos emberölés, valamint katonai egység önkényes elhagyása miatt emeltek gyanút. Az ügyben tart a nyomozás.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/

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