Feladta magát a halálos rahói járási autóbaleset felelőse

Őrizetbe vették azt a 17 éves fiatalembert, aki elmenekült, miután halálos autóbalesetet okzott a Rahói járásban. A fiatal sofőrt azzal gyanúsítják, hogy ittasan vezetett, és felelőtlensége egy ember halálát okozta.

A baleset vasárnap kora reggel történt a Rahói járásban található Barnabás (Kosztilivka) községben. A nyomozás jelen állása szerint a BMW vezetője túl gyorsan próbált bevenni egy kanyart, elvesztette uralmát a jármű felett, letért az útról, majd a fém szalagkorlátnak ütközött.

Az ütközés a gépkocsi jobb oldalát érte. A 20 éves rahói utas olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette, a sofőr pedig elmenekült.

A rendőrség rövid időn belül azonosította és keresni kezdte a fiatalembert. A 17 éves gyanúsított végül másnap ügyvédje kíséretében önként jelentkezett a hatóságoknál, hogy vallomást tegyen. A rahói rendőrség ezt követően elrendelte az őrizetbe vételét.

A hatóságok szerint a fiatalember vezetés előtt alkoholt fogyaszthatott, ezért a továbbiakban ittas állapotban elkövetett, halálos közúti balesetet okozó szabályszegés ügyében folyik a nyomozás.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/Kárpátaljai Megyei Rendőrség

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