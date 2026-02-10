Földrengés volt kedden Munkácson

Munkács Lovacska hegy

Sz. Kárpáthy Kata Közélet

Kisebb földrengést észleltek február 10-én Munkácsnál, kijevi idő szerint 12.47 órakor – közölte a Speciális Irányítási Központ.

A földrengés epicentruma hét kilométeres mélységben volt a Lovacska-hegynél.

A Richter-skála szerint 1,7-es erősségű rengést veszélytelennek minősítették.

Munkácson idén másodjára jegyeztek fel földrengést.

Ukrajnában legutóbb a Fekete-tengerben volt kétszer jelentősebb földmozgás.

Nyitókép: korábbi felvétel a helyszínről, forrás: Google Maps/Danya Trikur

