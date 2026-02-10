Földrengés volt kedden Munkácson
Kisebb földrengést észleltek február 10-én Munkácsnál, kijevi idő szerint 12.47 órakor – közölte a Speciális Irányítási Központ.
A földrengés epicentruma hét kilométeres mélységben volt a Lovacska-hegynél.
A Richter-skála szerint 1,7-es erősségű rengést veszélytelennek minősítették.
Munkácson idén másodjára jegyeztek fel földrengést.
Ukrajnában legutóbb a Fekete-tengerben volt kétszer jelentősebb földmozgás.
