Újabb motoros vesztette életét a kárpátaljai utakon

Halálos közlekedési baleset történt a Huszti járásban, a Nárciszok völgye közelében, ahol egy motorkerékpár és egy terepjáró ütközött össze.

A mentőszolgálat a mintegy 20 éves motoros végzetes sérüléseket szenvedett. A helyszínre riasztott kollégáik már csak a halál beálltát tudták megállapítani.

A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.

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