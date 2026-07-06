Újabb motoros vesztette életét a kárpátaljai utakon
Halálos közlekedési baleset történt a Huszti járásban, a Nárciszok völgye közelében, ahol egy motorkerékpár és egy terepjáró ütközött össze.
A mentőszolgálat beszámolója szerint a mintegy 20 éves motoros végzetes sérüléseket szenvedett. A helyszínre riasztott kollégáik már csak a halál beálltát tudták megállapítani.
A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.
Nyitókép: illusztráció
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