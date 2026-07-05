Újabb halálos motorbaleset Kárpátalján

Életét vesztette egy 30 éves motoros a Huszti járásban, miután közlekedési balesetet szenvedett. Az előzetes információk szerint a férfi elvesztette uralmát motorkerékpárja felett, lesodródott az útról, majd az árokba csapódott.

A helyszínre érkező mentők már nem tudtak segíteni rajta, a férfi a kiérkezésük előtt életét vesztette. A baleset következtében végzetes koponya-agysérülést szenvedett.

A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/

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