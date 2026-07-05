Újabb halálos motorbaleset Kárpátalján
Életét vesztette egy 30 éves motoros a Huszti járásban, miután közlekedési balesetet szenvedett. Az előzetes információk szerint a férfi elvesztette uralmát motorkerékpárja felett, lesodródott az útról, majd az árokba csapódott.
A helyszínre érkező mentők már nem tudtak segíteni rajta, a férfi a kiérkezésük előtt életét vesztette. A baleset következtében végzetes koponya-agysérülést szenvedett.
A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.
Forrás: Facebook/103 Zakarpattya
Kapcsolódó:
Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.Beállítás →