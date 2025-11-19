Hepatitis A: feloldják az izai blokádot, de szigorítanak a korlátozásokon

Mint korábban hírt adtunk róla, Iza lakosai tiltakoztak a járványügyi korlátozások ellen.

A Huszti járás vezetése reagált a helyi lakosok tiltakozására. A hatóságok bejelentették, hogy a falu be- és kijáratánál felállított ellenőrző pontokat eltávolítják, ugyanakkor szigorú karantén lép életbe mind Izán, mind részben Huszt városában.

A Huszti Városi Tanács megbízott elnöke, Hubaly Vaszilij megerősítette, hogy a blokádok lebontása a lakossággal folytatott tárgyalások után történik. Azonban az epidemiológiai helyzet továbbra is súlyos, ami komolyabb intézkedéseket igényel. A következő két hét során mozgó tesztelést végeznek Izában, hogy pontosabb képet kapjanak a fertőzöttek számáról.

2025 eleje óta a községben 196 esetet regisztráltak, és a betegek 46%-a helyi oktatási intézmény tanulója. Az utolsó új fertőzést november 14-én diagnosztizálták, ami a hosszú ideje fennálló járvány súlyosságát jelzi.

Az intézkedések a következőket tartalmazzák:

Oktatás: Minden izai oktatási intézmény átáll távoktatásra. Huszt városában két iskola is ezt a rendszert vezette be, továbbá minden tömegrendezvényt törölnek 65 napra.

Közétkeztetés és üzletek: Kávézók, éttermek és esküvői termek Izában és környező településeken ideiglenesen zárva. Az élelmiszerboltok továbbra is nyitva maradnak.

Tömegrendezvények: Minden ünnep, vásár és más nagy létszámú esemény tilos Izán és Huszton.

Turizmus: Tiltottak a turistautak, kirándulások, táborok és egyéb nagyobb létszámú rendezvények a falu és környéke területén.

Közlekedés: A blokádok eltávolításával együtt a közlekedésre vonatkozó előírások maradnak érvényben: megállni tilos a faluban a tranzitforgalom kivételével, a turistabuszok csak áthaladhatnak, megállás nélkül.

A hatóságok napi szintű járványügyi ellenőrzést végeznek, különösen az élelmiszer- és vendéglátóhelyeken. A rendőrség biztosítja a közterületi ellenőrzést, hogy megakadályozzák a csoportosulásokat.

A lakosoknak a következőkre kell figyelniük:

– Szigorúan betartani a személyes higiéniai szabályokat;

– Rendszeresen kezet mosni szappannal;

– Csak forralt vizet fogyasztani;

Láz, hasi fájdalom vagy egyéb tünetek esetén azonnal orvoshoz fordulni.

Mindezek az intézkedések a közösség egészségének védelmét szolgálják, és a járványügyi helyzet stabilizálódásáig érvényben maradnak.

