Karanténin Izán: útlezárással tiltakoznak a lakosok

November 18-án este tiltakozásba kezdtek a lakosok a huszti járási Iza községben a karanténintézkedések miatt. Az utat lezárták. A településen a hepatitis A vírus terjedése miatt vezettek be szigorításokat.

Az útlezárás november 19-én reggel is folytatódott. A forgalom elterelése biztosított, a járművek kerülőúton közlekedhetnek.

A lakosok azt követelik, hogy vonják vissza azokat a járványügyi korlátozásokat, amelyek november 19-én léptek hatályba a községben.

A tiltakozás november 18-án este 21 óra körül kezdődött, amikor a demonstrálók lezárták a Munkács–Rohatin–Lemberg autóutat. A Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálata arról is beszámolt, hogy ugyanekkor bejelentés érkezett egy konténer kigyulladásáról Iza területén. A tűzoltók a helyszínen eloltották a tüzet.

