Adni jöttek, de ők is kaptak – tizenhét holland önkéntes Kárpátalján
Tizenhét holland önkéntes érkezett Kárpátaljára, hogy gyermekekkel foglalkozzon, rászoruló családokat támogasson, valamint intézmények felújításában és fejlesztésében segítsen. Az egyhetes program során többek között beregszászi és munkácsi járási helyszíneket, kelet-ukrajnai menekülteket befogadó intézményeket, valamint katonai kórházakat is felkerestek. A csoport a tavaly megkezdett együttműködést folytatta.
A Stichting Oekraïne Projecten (Ukraine Projects Foundation) munkatársa, Jens de Boer az elmondta, hogy a szervezet több mint 25 éve végez segítőmunkát Ukrajnában, az idei látogatással pedig a tavaly megkezdett együttműködést folytatták. Akkor negyven holland önkéntes érkezett Kárpátaljára, akikről a Kárpátalja.ma is beszámolt.
Az idei, 17 fős csoport tagjai két csapatban dolgoztak. Míg az egyik társaság építési és felújítási munkálatokat végzett, a másik gyermekprogramokat szervezett, és személyesen kereste fel a támogatásra szoruló közösségeket.
A csoport játszóteret épített a beregszászi Sasfészek Jótékonysági Alapítvány gyermekintézményében, emellett egy kelet-ukrajnai menekültként Kárpátalján élő, két gyermeket nevelő nő otthonának felújításában is segített Szolyván. A beregszászi 10. Sz. Mikes Kelemen Líceumban Noé történetéről tartottak bibliai foglalkozást, valamint sport- és kézműves programokkal is készültek a gyermekeknek.
A látogatás előtt az iskola egészségügyi dolgozója listát állított össze a szükséges gyógyszerekről és egyéb egészségügyi termékekről. A holland gyülekezetek tagjai a kérést megosztották a közösségeikkel, majd összegyűjtötték és Kárpátaljára hozták a szükséges adományokat. A támogatás átadásakor az egészségügyi szakember úgy fogalmazott: olyan érzése volt, mintha a mennyországban lenne.
Az önkéntesek élelmiszercsomagokat is összeállítottak, amelyeket a hét folyamán több rászoruló közösséghez és intézményhez juttattak el. Felkeresték a pósaházai roma közösséget is, ahol bibliai történetekkel, játékokkal és közösségi foglalkozásokkal készültek a gyermekeknek. Egy hegyvidéki táborban zaporizzsjai fiatalokkal találkoztak, két ungvári katonai kórházban pedig sebesült katonákat látogattak meg.
Jens szerint a csoport számára fontos, hogy ne csupán segélyeket hozzanak, hanem időt is szánjanak az emberekre. A katonákkal való találkozások, valamint a háború miatt bizonytalanságban élő családok történetei a fiatal holland résztvevőkre is nagy hatással voltak.
Mint fogalmazott, az ilyen utak segítenek abban, hogy a fiatalok közelebbről megismerjék az ukrajnai emberek mindennapjait, és más szemszögből lássák a háború következményeit. Hozzátette: a segítségnyújtás kölcsönös tapasztalat is, hiszen az önkéntesek a helyi emberek kitartásából és erejéből maguk is sokat merítenek.
A program anyagi hátterét a holland gyülekezetek tagjainak adományai, egyes támogatók hozzájárulásai, valamint a résztvevők saját befizetései biztosítják. Az önkéntesek a helyi partnerekkel egyeztetve választják ki a támogatás formáját, hogy az valóban az adott közösségek szükségleteire reagáljon.
Helyi partnerek: Kovács Sándor vállalkozó, a Kárpátaljai Területi Armenhelp Jótékonysági Alapítvány elnöke (az adományba érkezett csomagokat itt állítják össze, és innen viszik tovább a rászorulóknak), Beregszászi 10. Sz. Mikes Kelemen Líceum, Beregújfalui Ev. Ref. Egyház, Bereg Camp, Sasfészek Jótékonysági Alapítvány, Nefelejcs Fogyatékkal Élő Gyerekek Rehabilitációs Központja, Szolyvai Ev. Ref. Egyház, Munkácsi Evangéliumi Egyház (menekültmisszió).
A holland önkéntesek számára a segítségnyújtás lelkileg is sokat ad: a kárpátaljai találkozások és tapasztalatok őket is formálják. A fiatalok a látogatás után gyakran megváltozva, új szemlélettel térnek haza, ezért a szülők is szívesen támogatják részvételüket ezekben a programokban.
Mondik Márta