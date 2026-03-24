Adomány gépjárműveket értékesített a kárpátaljai vállalkozó

Az ungvári járási rendőrség munkatársai a Stratégiai Nyomozó Főosztály és a határőrség közreműködésével egy 31 éves ignéci (Znyacevo) lakos illegális tevékenységére derítettek fényt. A vállalkozó autóbontással és autóalkatrészek értékesítésével foglalkozott.

Hivatalos üzleti tevékenysége mellett azonban humanitárius segélyként Ukrajnába érkezett járművekkel is üzérkedett: az Ukrán Fegyveres Erőknek szánt autókat eladta. Az adomány gépkocsik piaci összértéke elérte az 1,2 millió hrivnyát.

A gyanúsított két autót – egy BMW X3 XDrive 20D-t és egy Toyota Corollát – adott el. További két gépkocsit – egy BMW 520i-t és egy Skoda Fabiat – alkatrészenként értékesített.

Az Ungvári Járási Ügyészség humanitárius segély eladásával vádolja a férfit. A nyomozás az esetleges tettestársak felderítése érdekében továbbra is tart.

