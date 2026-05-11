Idén már több mint 660 ember halt meg közúti balesetben Ukrajnában

2026 januárja és áprilisa között több mint 5,9 ezer közlekedési baleset történt az országban, amelyekben 665 ember vesztette életét, és több mint 7,4 ezer ember sérült meg.

Erről Olekszij Biloseckij, az Ukrán Járőrszolgálat első helyettes vezetője beszélt a Közúti Biztonság Hetének szentelt kerekasztal-beszélgetésen.

„2026 januárja és áprilisa között 5 947 közúti baleset történt sérültekkel vagy halálos áldozatokkal, ami közel 12%-kal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. 665 ember halt meg a balesetekben, ami közel 18,5 %-kal kevesebb, mint tavaly ilyenkor. 7 488-an sérültek meg, ami több mint 10 %-kal kevesebb a tavalyi év azonos időszakához képest”

– mondta Biloseckij.

Megjegyezte: az ukrán utakon a leggyakoribb, közúti balesetekhez vezető szabálysértés a gyorshajtás. Emellett gyakori okok a közúti biztonsági szabálysértések is.

Az Ukrán Állami Közlekedésbiztonsági Szolgálat május 11-e és 17-e között hajtja végre az éves közlekedésbiztonsági hét első szakaszát a közúti személy- és áruszállítás területén.

A közlekedésbiztonsági szolgálat felszólítja a közúti fuvarozókat és a sofőröket, hogy felelősségteljesen tartsák be a törvényi előírásokat, mivel a közúti biztonság a szállítási folyamatban részt vevők közös felelőssége.

