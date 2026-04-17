Internetes zsarolás miatt lőhetett osztálytársára a csapi diák

Újabb részletek derültek ki kárpátaljai iskolai lövöldözésről – közölte a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata. Az eset április 15-én történt Csap egyik oktatási intézményében.

A rendőrség tájékoztatása szerint a 15 éves diák az iskola területén több lövést adott le, amelyek közül az egyik eltalálta osztálytársát. A sérültet ellátták, állapota nem életveszélyes. Az elkövetőt rövid időn belül elfogták a járőrök.

Előzetes vizsgálatok szerint a diák feltehetően ismeretlen személyek befolyása alatt állt, akikkel egy online játék révén került kapcsolatba, majd egy üzenetküldő alkalmazáson keresztül tartották vele a kapcsolatot. A fiú azt állította, hogy fenyegetéseket kapott: közölték vele, hogy árthatnak a hozzátartozóinak, ha nem teljesíti az utasításaikat.

A nyomozás során azt is megállapították, hogy a fegyver eredetileg riasztópisztoly volt, amelyet lőfegyverré alakítottak át.

Az ügyet az Ukrán Nemzeti Rendőrség terrorcselekménynek minősítette.

A hatóságok jelenleg is vizsgálják az eset minden körülményét.

Nyitókép: Ügyészség

