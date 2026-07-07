Iskolások és szüleik betegedtek meg egy huszti járási szállodakomplexumban

Tizenkét ember – köztük nyolc gyermek – megbetegedésének körülményeit vizsgálja a rendőrség egy Huszti járási szállodakomplexumban történt feltételezett étel- vagy vízmérgezés ügyében.

A hatóságok tájékoztatása szerint a Volinyi Területi Rendőr-főkapitányság értesítette kárpátaljai kollégáit, miután július 6-án tizenkét személy – köztük nyolc kiskorú – jelentkezett a Voliny megyei fertőzőkórházban akut gyomor- és bélhurut tüneteivel. A betegek elmondása szerint rosszullétük összefügghet azzal, hogy július 4–5. között egy sajáni szállodakomplexumban tartózkodtak.

A rendőrség megállapította, hogy a 34 fős csoport – egy lucki líceum diákjai és szüleik – ezen a szálláshelyen töltötte a hétvégét.

A helyszíni szemle során kiderült, hogy a vendégek a szállás területén lévő kút vizét használták háztartási célokra, valamint ebből készítették a forró italokat is. A fogyasztóvédelmi és élelmiszer-biztonsági hatóság szakemberei mintát vettek a vezetékes vízből, a kútból és a medence vizéből is. A mintákat laboratóriumi vizsgálatra küldték.

A nyomozás során a rendőrség azt vizsgálja, mi okozhatta a megbetegedéseket, valamint azt is, hogy a szálláshely üzemeltetője betartotta-e a vonatkozó egészségügyi és higiéniai előírásokat.

A sérültek orvosi ellátásban részesülnek, állapotuk stabil, súlyos szövődmény nem alakult ki. Hat beteget már hazaengedtek a kórházból.

Az ügyben a rendőrség a fertőző betegségek és tömeges mérgezések megelőzésére vonatkozó egészségügyi szabályok megsértése miatt indított büntetőeljárást. A nyomozás továbbra is folyamatban van.

Kárpátalja.ma

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