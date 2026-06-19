Ismét földrengést észleltek Kárpátalján

Június 18-án, a reggeli órákban újabb földrengést regisztráltak Kárpátalján – ez már a második szeizmikus esemény volt a térségben egy héten belül.

A Speciális Ellenőrzési Központ. tájékoztatása szerint a földmozgást 8 óra 59 perckor észlelték a Nagyszőlős közelében fekvő területen. A rengés magnitúdója a Richter-skála szerint 1,6-os volt, a rengés fészke pedig 8 kilométeres mélységben helyezkedett el.

A szakemberek besorolása alapján ez a földrengés az úgynevezett nem érzékelhető kategóriába tartozik, így a lakosság nagy valószínűséggel nem érzékelte a talajmozgást.

Az elmúlt napokban ez már a második hasonló jelenség Kárpátalján. Az előző földrengést hétfő reggel regisztrálták a Munkácsi járásban található Beregszentmiklós (Csinagyijevo) közelében.

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