Újabb késes támadás: megsebesítették a TCK katonáját Harkivban
Késes támadás történt Harkivban egy mozgósítással kapcsolatos intézkedés során – közölte a harkivi területi toborzási és szociális támogatási központ (TCK) április 6-án.
A tájékoztatás szerint gy civil férfi késsel támadt a hadkötelesek értesítését végző katonákra. Az incidens következtében az egyik katona súlyos hasi sérülést szenvedett.
A sebesültet kórházba szállították.
A támadó a helyszínről elmenekült, jelenleg a hatóságok keresik. Az eset körülményit vizsgálják.
Az utóbbi időben nem ez az első eset, hogy civilek toborzókra támadnak.
