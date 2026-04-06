Újabb késes támadás: megsebesítették a TCK katonáját Harkivban

Késes támadás történt Harkivban egy mozgósítással kapcsolatos intézkedés során – közölte a harkivi területi toborzási és szociális támogatási központ (TCK) április 6-án.

A tájékoztatás szerint gy civil férfi késsel támadt a hadkötelesek értesítését végző katonákra. Az incidens következtében az egyik katona súlyos hasi sérülést szenvedett.

A sebesültet kórházba szállították.

A támadó a helyszínről elmenekült, jelenleg a hatóságok keresik. Az eset körülményit vizsgálják.

Az utóbbi időben nem ez az első eset, hogy civilek toborzókra támadnak.

A nyitókép illusztráció

