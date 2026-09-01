Központot alakít ki a KEGYES Kárpátalján

Újabb jelentős mérföldkőhöz érkezett a 2017-ben indult KEGYES Jótékonysági Alapítvány, amely a kárpátaljai kórházakban hagyott gyermekek támogatásával kezdte meg működését. A szervezet a koronavírus-járvány és a 2022-ben kitört háború idején is folytatta munkáját, miközben tevékenységét a belső menekültek támogatásával és a Kárpátaljára irányuló adományok eljuttatásával is bővítette.

A kezdeményezés számára jelentős változást hozott a magyarországi közmédia 2025 végén indított „Jónak lenni jó!” kampánya, amelynek keretében a háború sújtotta kárpátaljai árva gyermekek támogatására gyűjtöttek. A 2025. december 31-én lezárult kampány során összegyűlt adományokból több fontos fejlesztést is megvalósítottak.

Elsőként a munkácsi kórház számára vásároltak egy 2,6 millió hrivnya értékű lélegeztetőgépet. Ezt követően a Nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon több mint 116 millió forintos támogatásban részesült a Magyar Református Szeretetszolgálat adományvonalára beérkezett összegből. Emellett műfüves sportpálya épül a ráti Szent Mihály Gyermekotthonban is.

A KEGYES alapítvány közlése szerint időközben egy újabb jelentős beruházás is megvalósult: megvásároltak egy korábban szállodaként működő épületkomplexumot Tiszakeresztúr határában, a hozzá tartozó földdel együtt. Az ingatlan a jövőben az alapítvány központjaként szolgál majd.

A szervezet szerint az épület megvásárlásával gyorsabban megvalósíthatják terveiket, mintha új létesítményt kellene építeniük. A komplexumot fokozatosan az alapítvány igényeihez igazítják, és innen kívánják a továbbiakban is koordinálni a kárpátaljai gyermekeket segítő tevékenységüket.

A beruházás megvalósításához jelentős támogatást nyújtott az Egyesült Államokból Charles Simonyi, aki erre a célra adományozott az Amerikai Magyar Koalíción keresztül. Az alapítvány a projektben együttműködött a Segítő Összefogás a Jövőért Alapítvánnyal is.

Kárpátalja.ma

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