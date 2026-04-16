Megkezdődött a magyarkomjáti fazsinagóga újjáépítése

Jelentős kulturális és örökségvédelmi projekt indult Ungváron. Április 15-én alapkőletétellel vette kezdetét egy különleges, 19. századi fazsinagóga helyreállítása – közölte Miroszlav Bileckij kormányzó.

A szakrális épületet Magyarkomjátról szállították át az ungvári Kárpátaljai Néprajzi és Népi Építészeti Múzeum területére, ahol teljes körű restauráláson esik át, majd a nagyközönség számára is megnyitják.

A tájékoztatás szerint az épület Európában egyedülállónak számít, mivel teljes egészében megőrizte eredeti állapotát, és korábban nem esett át jelentős átalakításokon.

A beruházás a helyi zsidó közösség kezdeményezésére valósul meg, mecénások támogatásával, valamint a skanzen szakembereinek közreműködésével.

A fazsinagóga a térség egykori jelentős zsidó közösségének emlékét őrzi. Bileckij szerint fontos, hogy ezt az örökséget megőrizzék és bemutassák a jövő generációjának.

A kezdeményezés egyben azt is jelzi, hogy Kárpátalja kiemelt figyelmet fordít történelmi és kulturális gyökereinek megőrzésére, valamint a különböző etnikai közösségek hagyományainak ápolására.

Kárpátalja.ma

