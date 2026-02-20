A Mennyei Század hőseire emlékeztek Beregszászban

Február 20-án a Mennyei Század hőseire emlékeznek Ukrajna-szerte.

Tizenkét évvel ezelőtt, február 20-a vált a megmozdulások legtragikusabb napjává: ezen a napon vesztette életét a legtöbb békés tüntető Kijevben: összesen 48 ember halt meg, a 2013–2014-es tüntetéseken pedig még 54 ember vesztette életét a Majdanon. Később, 2014 tavaszán még öt tüntető halt meg.

Ezeket az áldozatokat nevezték el a Mennyei Század hőseinek, akik a Méltóság Forradalmában hunytak el.

Áldozatuk fordulópontot jelentett az ország történelmében.

A hősök előtt Beregszászban is lerótták tiszteletüket a megemlékezés résztvevői.

A teljes körű háború jelenlegi körülményei között e megemlékezés különösen megrendítő. Azokért az értékekért, amelyekért a tüntetők annak idején a Majdanon kiálltak, ma az ukrán katonák harcolnak fegyverrel a kezükben.

A Mennyei Század hőseinek önfeláldozása a bátorság és a kitartás példájává vált

– áll a Beregszászi Járási Állami Közigazgatási Hivatal tájékoztatásában.

A megemlékezés alkalmából Beregszászban Danics Éva, a Beregszászi Járási Állami Közigazgatási Hivatal első helyettese a Beregszászi Városi Tanács képviselőivel, katonákkal, fiatalokkal és a közösség tagjaival együtt tisztelgett az áldozatok emléke előtt. A résztvevők egyperces néma csenddel adóztak a hősök emlékének, majd virágokat és mécseseket helyeztek el a Mennyei Század emlékművénél.

Kárpátalja.ma