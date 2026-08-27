Mintegy ötven ukrán és három magyar állampolgár is érintett a nepáli katasztrófában

Újabb magyar állampolgárságú érintettje van a nepáli-tibeti határtérségben bekövetkezett természeti katasztrófának, így már három érintettről tudnak – közölte a Külügyminisztérium csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény szerint a Pekingi magyar nagykövetség tájékoztatása alapján értesültek a pusztító árvíz újabb magyar érintettjéről.

Hozzátették, hogy a diplomatáik az illetékes tibeti külügyi hivatallal, az utazásszervezővel, valamint az uniós és schengeni partnerképviseletekkel folyamatosan egyeztetnek.

A nepáli hatóságok csütörtökön közölték, hogy 162 holttestet találtak meg, Kína pedig három halálesetről számolt be.

A katasztrófa a Himalája szívében történt, a túrázók és hegymászók által kedvelt térségben. Ezerháromszázan eltűntek, köztük számos külföldi.

Kínában 558 embert kezelnek eltűntként, köztük 260 külföldit, akiknek állampolgárságát nem határozták meg.

Nepálban 823 embert még nem találtak meg. Közülük 579 turista, ebből 393 külföldi állampolgár – derül ki a vészhelyzeti ügynökség adataiból. Az eltűnt külföldiek közül több mint száz indiai állampolgár, mintegy ötven ukrán, de malajziai, brit, ausztrál, dél-koreai, japán és amerikai állampolgárokat is keresnek.

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